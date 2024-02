Chanel Totti a cena con il fidanzato a Dubai, il costo del suo outfit fa girare la testa: la cifra choc

Dall’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti sono nati tre splendidi figli che, anno dopo anno, stanno crescendo. Al momento, Cristian ha 18 anni compiuti, mentre Chanel quest’anno ne farà 17, invece la piccola di casa Isabel ha solo 7 anni. Sia Cristian che Chanel, proprio come i genitori, sono dei personaggi noti, per non dire famosi. Chanel Totti, in questi giorni, si trova in vacanza con il fidanzato Babalus a Dubai, ed il suo outfit per la loro cena romantica ha un costo che fa girare la testa.

Ilary Blasi si trova in vacanza in Sudafrica con il compagno Bastian Muller. In un primo momento, Isabel era stata affidata alle amorevoli cure della sorella maggiore Chanel. Ma poco dopo la partenza di mamma Ilary, anche Chanel e Isabel sono partite alla volta di Dubai. Insieme a loro anche il fidanzato della giovane Babalus. Ma, molto probabilmente questa non è una vacanza romantica, ma di famiglia, insieme a papà Francesco.

I tre pernottano in uno degli alberghi più lussuosi di Dubai, l‘Atlantis, The Palm. Molto probabilmente a saldare il conto finale della vacanza sarà proprio Francesco Totti. In ogni caso, nonostante la vacanza di famiglia, Chanel e Christian sono riusciti a ritagliarsi una serata solo per loro. La giovane coppia ha organizzato una cena romantica in uno dei locali più esclusivi del posto, il Chic Nonna.

La giovane appare in alcune foto, vestita e truccata alla perfezione come sempre, ma qualcosa ha attirato l’attenzione dei fan. Infatti il costo complessivo dell’outfit della giovane Chanel, fa girare davvero la testa. Indossa un abito aderente verde mela con le maniche lunghe ed un taglio cut-out all’altezza dell’addome. Per completare l’outfit, una borsetta di Chanel color senape, modello in pelle trapuntata con la tracolla. La borsa da sola, sul sito della Chanel, viene 5.000€, aggiungendo il vestito e i gioielli che abbelliscono il tutto, il costo totale di questo outfit di Chanel Totti per la cena romantica a Dubai, fa veramente girare la testa.