Ilary Blasi le parole inaspettate sul suo nuovo compagno: i fan restano di stucco

Questo 2024 ha avuto un’inizio un pò burrascoso, soprattutto per una coppia molto chiacchierata. Ma quella che assolutamente non sembra vacillare è quella Ilary Blasi e Bastian Muller. La neo coppia, viaggia in tutto il mondo e condivide su i diversi social i magnifici posti ed il loro profondo amore. Ilary Blasi, per ringraziare il suo compagno, condivide una toccante storia di Instagram con una dedica davvero dolce.

Ilary Blasi show girl e presentatrice italiana ultimamente sta facendo parlare molto della sua vita privata. Il tutto inizia con la separazione da Francesco Totti, ex marito e padre dei tre figli. La separazione arriva come un fulmine a ciel sereno, sconvolgendo tutti. Di sicuro non un facile divorzio viste le continue accuse che i due si scambiano pubblicamente. Interviste, serie televisive e programmi, in cui la ormai ex coppia perfetta, lancia frecciatine ed accuse.

Ilary Blasi e la dolce dedica a Bastian

Ormai da diversi mesi, Ilary sembra aver trovato la stabilità e l’amore con Bastian Muller. Da diversi giorni, la coppia si trova a Città del Capo in Sudafrica, mentre i figli sono rimasti a casa per un po’. Chanel si prende cura di Isabel ed ora sono volate a Dubai probabilmente per una vacanza di famiglia con papà Francesco. Questa è l’ultima di molte altre vacanze che la coppia ha fatto dall’inizio della loro storia d’amore. A dicembre erano volato in Svizzera, per poi prendere un volo per Rio de Janeiro, Thailandia e New York, una coppia avventurosa.

Ilary Blasi, dopo una sorpresa organizzata da Bastian, gli dedica una storia Instagram per ringraziarlo. Un letto al centro di una piattaforma sopraelevata in mezzo alla natura, un aperitivo privato sotto le stelle.Uno scenario stupendo che ha toccato Ilary Blasi nel profondo tanto da dedicare un “Ti amo” al suo nuovo compagno. Una favola che al momento sembra essere davvero perfetta, nonostante le ombre del divorzio provino ad oscurare tutto questo amore.