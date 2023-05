Chanel Totti compie 16 anni: la festa genera il caos sui social

Chanel Totti finisce nel mirino delle polemiche per via della sua festa di compleanno

Lo scorso 13 maggio 2023, Chanel Totti ha compiuto sedici anni. In occasione di un giorno così speciale, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha deciso di festeggiare in una discoteca insieme ai suoi amici. Tuttavia, un dettaglio ha sollevato numerose polemiche sui social. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Nonostante abbia solo 16 anni, Chanel Totti è una delle teenager più popolari e chiacchierate sui social. Nel corso degli ultimi giorni, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è finita nel mirino del gossip per via della sua festa di compleanno. Infatti, il giorno 13 maggio 2023 la ragazza ha compiuto 16 anni e ha deciso di stare in compagnia dei suoi amici in un locale.

A far finire la teenager nel mirino delle polemiche è stata la scritta che è apparsa sulla torta:

Reggo più alcol che persone.

Numerosi sono stati gli utenti che le hanno puntato il dito contro sottolineando che alla sua età non dovrebbe né consumare né comprare alcol.

Pertanto il suo post su Instagram è stato inondato di commenti negativi. Per esempio un utente ha scritto:

Un look e una festa decisamente consoni per una sedicenne pure la scritta non scherza…a me mette una tristezza infinita! Si atteggia troppo da grande.

L’immagine in questione ritrae la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi poco prima di spegnere le candeline. Inutile dire che il web si è diviso in due parti: c’è chi l’ha difesa affermando che gli haters provano solo invidia e chi invece ha puntualizzato che l’alcol è vietato i minorenni. Queste sono state le parole di un altro utente: