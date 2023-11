Chanel Totti diventa imprenditrice: a 16 anni ha una società di moda

Chanel Totti ha deciso di intraprendere un’avventura imprenditoriale nel mondo del commercio online insieme al suo fidanzato Cristian Babalus. Nonostante sono molto giovani e la loro relazione dura da meno di un anno, i due hanno dimostrato di avere spirito imprenditoriale e determinazione dando vita ad un’attività online.

Cristian Babalus, già esperto nel settore dell’abbigliamento grazie al suo negozio a Roma, ha portato la sua esperienza in un nuovo progetto in collaborazione con Chanel Totti. Infatti, la coppia ha aperto una società la quale si occupa della vendita di sneakers online coprendo l’intero territorio italiano.

Nonostante la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi sia minorenne, ha trovato il modo di realizzare il suo sogno. Pertanto la legge italiana consente ai minori di aprire una società previa autorizzazione del giudice tutelare ottenuta con il consenso dei genitori. Si tratta di una disposizione che ha permesso alla sedicenne di entrare nel mondo degli affari e di dare il via alla sua nuova avventura insieme al suo fidanzato.

La società in questione si chiama “2C Limited” e si occupa di vendere sneakers online in edizione limitata. D’altronde, Cristian Babalus ha già un negozio di abbigliamento a Roma, dunque è esperto nel campo. In un periodo in cui sempre più giovani si avvicinano al mondo degli affari la storia di Chanel e il suo fidanzato è un esempio di determinazione e intraprendenza.

Resta da vedere come evolverà la loro società e quali successi raggiungeranno nel competitivo mondo del commercio online delle sneaker in Italia. Nel frattempo, sembra che la loro storia d’amore proceda a gonfie e vele. Infatti, ogni tanto i due appaiono insieme sui social e sembrano più innamorati che mai.