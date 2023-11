Ilary Blasi lancia una frecciatina a Francesco Totti? La scelta del suo costume di Halloween non lascerebbe alcun dubbio

Ilary Blasi non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice dell’Isola dei Famosi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Il costume di Halloween sfoggiato dall’ex moglie di Francesco Totti non è passato inosservato e sta facendo molto chiacchierare: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Anche Ilary Blasi, come molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, ha deciso di festeggiare Halloween. Per l’occasione la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha sfoggiato un costume particolare e che molti hanno considerato una frecciatina rivolta all’ex marito Francesco Totti. Nel dettaglio, Ilary Blasi ha deciso di festeggiare la notte di Halloween vestita da sposa cadavere.

La conduttrice ha sfoggiato il costume sulla sua pagina social destando una serie di reazione da parte dei suoi numerosi followers. Infatti, sono stati molti coloro che hanno visto nella scelta della conduttrice dell’Isola dei Famosi una provocazione rivolta al suo ex marito.

Nonostante l’insistenza delle voci, Ilary Blasi è rimasta in silenzio e ha deciso di non dare adito al gossip nato sul suo conto. Molto probabilmente la conduttrice ha sfoggiato quest’abito perché le piaceva, non ha di certo pensato a lanciare provocazione al suo ex marito.

Ilary Blasi, cosa si sa sul futuro lavorativo della conduttrice

Nel frattempo, sono molti coloro che si chiedono quale sarà il futuro lavorativo della conduttrice dopo i cambiamenti che Pier Silvio Berlusconi ha attuato in casa Mediaset. In occasione di un incontro con Valerio Staffelli, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha dichiarato: