Chanel Totti è fidanzata con un tik toker appena diventato padre: ecco chi è

Nel corso delle ultime ore Chanel Totti è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti protagonista di un gossip è stato uno scoop emerso in rete in merito alla sua vita sentimentale. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Nonostante abbia solo 15 anni, Chanel Totti è già al centro di numerose chiacchiere sul web. Stando ad alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbe fidanzata con un tik toker famoso. Si tratta di Cristian Babalus il quale è da poco diventato padre.

Inizialmente, a diffondere lo scoop in rete è stata Martina De Vivo, l’ex fidanzata di Cristian Babalus. Queste sono state le accuse scagliate contro di lui.

Quando la macchina non aveva neanche due mesi di vita, apro il telefono del mio fidanzato che viveva in casa con me e trovo la chiamata di Chanel Totti. Io scrivo a lei e lei nega addirittura di averlo conosciuto. Lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina, io gli faccio vedere le prove e lui mi conferma che era tutto vero, io ovviamente lo caccio di casa e scrivo a Chanel.

Tuttavia, si tratta di una notizia che è stata smentita dal diretto interessato attraverso queste parole:

La verità è che quando lei ha trovato la chiamata con Chanel io me ne ero già andato via di casa, di mia spontanea volontà e non a causa di Chanel, perché la situazione era diventata insostenibile e sinceramente tutelare mia figlia e non coinvolgerla nelle numerose discussioni per me non è solo la cosa più importante, ma anche un modo per amarla e proteggerla. La famosa chiamata è stata vista da Martina solo quando ero tornato a casa per riprendermi i vestiti che lei educatamente mi continuava a lanciare dalla finestra, ancora ignara di tutto.