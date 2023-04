Isola dei Famosi, Ilary Blasi e la frecciatina lanciata in diretta a Francesco Totti: ecco cosa ha fatto la conduttrice

Ieri sera dopo molta attesa è andata in onda la prima puntata dell’Isola dei Famosi. I naufraghi sono sbarcati in Honduras dove hanno finalmente iniziato la loro avventura. Insieme a loro, protagonista indiscussa della serata è stata Ilary Blasi che ha aperto la prima puntata del reality lanciando una clamorosa frecciatina a Francesco Totti.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha finalmente aperto i battenti. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare le parole che la padrona di casa Ilary Blasi ha pronunciato a inizio puntata: la mega frecciatina all’ex marito Francesco Totti non è passata inosservata. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Appena entrata nello studio dell’Isola dei Famosi, la conduttrice ha esordito con queste parole:

Tante cose sono cambiate: come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più. Sto parlando di Nicola Savino.