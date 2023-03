Chanel Totti lancia una frecciatina a Noemi Bocchi nel giorno della Festa della Donna: ecco cosa ha fatto

Nel corso delle ultime ore il nome di Chanel Totti è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi abbia lanciato una vera e propria frecciatina a Noemi Bocchi nel giorno della Festa della Donna. Scopriamo insieme cosa è successo.

Tutti in queste ore stanno parlando del gesto di cui Chanel Totti si è resa protagonista. Ricordiamo che in questi giorni la figlia di Francesco e Ilary sta trascorrendo le vacanze insieme al papà e alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. Nonostante ciò, tutti non hanno potuto fare a meno di notare la frecciatina lanciata a Noemi Bocchi che non è passata inosservata.

Sul suo profilo Instagram, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha condiviso un video in cui Chanel appare insieme alla mamma e alla piccola Isabel. Alle immagini in questione la giovane ha accompagnato una breve didascalia che ha suscitato l’attenzione di tutti:

Alle mie uniche donne.

Tutti non hanno potuto fare a meno di notare che Chanel, nel post condiviso sulla sua pagina Instagram, non ha fatto parola di Noemi Bocchi. Per questo motivo sono stati molti coloro che hanno visto nel gesto della figlia di Francesco e Ilary una vera e propria frecciatina alla nuova compagna del padre.

Chanel Totti in vacanza con papà Francesco e Noemi Bocchi

Al momento la diretta interessata non si è esposta in merito a questa vicenda di cui si è resa protagonista in queste ultime ore. Chanel Totti ha trascorso alcuni giorni di vacanza in montagna insieme al papà e a Noemi Bocchi, con la quale i rapporti sembrano essere sereni.

Secondo alcuni la frecciatina social che Chanel Totti ha inviato alla nuova compagna di suo padre sembrano dimostrare tutto il contrario. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.