Chanel Totti risponde al gossip su Francesco Totti e Noemi Bocchi: le sue parole

Nel corso delle ultime ore il nome di Chanel Totti è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è tornata a parlare della separazione dei suoi genitori e della nuova relazione che suo padre ha intrapreso con Noemi Bocchi. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Da quando hanno annunciato la separazione dopo circa vent’anni d’amore, Francesco Totti e Ilary Blasi sono i personaggi più chiacchierati del gossip. In queste ultime ore la figlia della coppia, Chanel Totti, si è esposta in merito ai suoi genitori facendo delle importanti rivelazioni. Ecco cosa ha dichiarato.

Tutti coloro che la seguono sanno che Chanel Totti è molto attiva sui social e in particolar modo su Tik Tok. Qui spesso la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è solita rispondere alle numerose frecciatine e critiche che gli utenti del web scagliano contro di lei.

Dopo aver risposto alle accuse sul fatto che abbia deciso di ricorrere alla chirurgia plastica, Chanel Totti è tornata su Tik Tok per rispondere al gossip che in questi giorni sta girando attorno alla sua famiglia e in particolar modo intorno a suo padre.

Sono molti, infatti, i giornali che stanno parlando in questi giorni stanno parlando della presunta ludopatia dell’ex calciatore. Questo è un argomento che sta interessando i principali giornali i quali hanno aperto un vero e proprio caso. Oltre a ciò, si aggiungono le voci riguardo la nuova relazione che Ilary Blasi ha intrapreso con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Molte persone hanno accusato la conduttrice di non essere interessata a Bastian ma di aver iniziato una relazione con lui solamente per far ingelosire il suo ex marito. In seguito al gossip che ha interessato la sua famiglia Chanel Totti non ha potuto fare a meno di rispondere su Tik Tok alle voci in circolazione con queste parole: