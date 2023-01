Ilary Blasi vuole Can Yaman come inviato a L’Isola Dei Famosi? L’indiscrezione

Il debutto della nuova edizione de L’Isola Dei Famosi è sempre più vicino. Alla luce di questo, iniziano ad emergere sempre più indiscrezioni sui social di chi potrebbero essere i concorrenti e l’inviato. Secondo i rumors più recenti, Ilary Blasi starebbe pensando di inserire Can Yaman nel suo cast. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ormai giunti al nuovo anno, alcuni programmi televisivi delle reti Mediaset torneranno a fare compagnia a tutti i telespettatori italiani. Tra i reality show più attesi e popolari c’è L’Isola Dei Famosi. Il format in questione avrà Ilary Blasi al timone della conduzione, come è stato anche nelle precedenti edizioni.

L’inizio della sedicesima edizione del programma si avvicina sempre di più e numerose sono le persone le quali si chiedono chi saranno i concorrenti e a chi verrà affidato il ruolo di inviato. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, l’ex moglie di Francesco Totti avrebbe scaricato Paolo Ciavarro per avere nel suo cast Can Yaman.

A divulgare la notizia è stato il settimanale “Nuovo TV”. Stando a quanto riportato da quest’ultimo, Ilary Blasi starebbe facendo di tutto pur di ottenere consenso. Tuttavia, sembra che la sua proposta implichi alcune difficoltà. Innanzitutto, bisogna considerare che l’attore turco ha molti impegni di lavoro e lui stesso potrebbe richiedere un cachet molto alto.

Can Yaman a C’è Posta Per Te

Can Yaman è stato ospite speciale di Maria De Filippi a C’è Posta Per Te. Nel corso della prima puntata andata in onda sabato 7 gennaio 2023, il celebre attore turco ha emozionato tutto il pubblico italiano con le sue parole: