Chanel Totti risponde alle accuse sui ritocchini citando Elenoire Ferruzzi

Nel corso dell’ultimo periodo Chanel Totti non smette di far parlare di sé sui social. Di recente la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è finita nel mirino delle polemiche a causa del suo eccessivo utilizzo di trucco e filtri. Tuttavia, la risposta inaspettata della 15enne non si è fatta attendere. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Chanel Totti non smette di stupire tutti i suoi fan. Di recente la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state le immagini in cui lei stessa è stata accusata di non essere naturale. Alla luce di questo la 15enne ha deciso di mettere a zittire le chiacchiere utilizzando una citazione di Elenoire Ferruzzi.

Già in passato la 15enne aveva ammesso la volontà di ricorrere a qualche intervento di chirurgia estetica una volta raggiunta la maggiore età. D’altronde, in molti pensano che Chanel sia il riflesso dell’insegnamento che riceve da mamma Ilary Blasi. Infatti, anche quest’ultima, già ai primi tempi delle letterine di Passaparola, ha fatto ricorso a qualche ritocchino sul viso.

Tuttavia, a Chanel Totti non interessano le accuse che la persone scagliano di lei ogni giorno. La figlia di Francesco Totti e della conduttrice romana ha utilizzato la voce dell’icona trans dell’universo LGBTQ per mettere a zittire le malelingue. Queste sono state le sue parole:

Perché non voglio somigliare alle facce di ma come le vostre. Si vede che siete naturali, fate c*e.

Nel frattempo la 15enne continua ad essere sempre attiva sul suo profilo Instagram e quello Tik Tok. Attraverso le sue foto, Chanel mostra i suoi make up impeccabili e i suoi outfit prestigiosi.