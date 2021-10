Charlene di Monaco, ancora paura per la principessa: “Condizioni drammatiche”

Non si placano le notizie riguardanti le condizioni di salute della principessa Charlene di Monaco. Se qualche giorno fa il principe Alberto aveva annunciato un suo possibile ritorno a casa, ora fonti vicine alla famiglia hanno rivelato le drammatiche condizioni in cui la principessa si ritrova in questi giorni. Stando ai rumors in circolazione, dunque, il quadro clinico della principessa non starebbe affatto migliorando.

Qualche giorno fa ha subìto il suo ennesimo intervento chirurgico. Fonti vicine alla famiglia reale hanno svelato che le condizioni di salute della principessa Charlene non sarebbero delle migliori. Queste le parole pronunciate da fonti vicine a Palazzo Grimaldi:

Sta male, molto male.

Al contrario di quanto dichiarato dal principe Alberto di Monaco, non sembra esserci nessun ritorno a casa della principessa Charlene. Al contrario, la principessa ha subìto l’ennesimo intervento chirurgico che fa presumere che il suo quadro clinico non stia migliorando.

Charlene di Monaco operata di nuovo: paura a Palazzo Grimaldi

In seguito all’infezione otorinolaringoiatrica che l’ha colpita lo scorso maggio, per la principessa Charlene di Monaco non sembra esserci alcuna soluzione. Fonti vicine a palazzo Grimaldi hanno svelato che nelle scorse ore la moglie del principe Alberto ha subìto un terzo intervento chirurgico.

Oltre a ciò, è stato rivelato che la principessa Charlene è molto dimagrita e sembra essere anche molto provata per questo brutto periodo che sta attraversando. Nel frattempo, si spera che questo sia stato l’ultimo intervento che la principessa è stata costretta a subire.

Le parole di alcuni funzionari di Palazzo Grimaldi hanno cercato di rassicurare tutti i fan della moglie di Alberto di Monaco:

La principessa Charlene è stata in ospedale per la sua ultima operazione. Ora è pronta per il suo ritorno a Monaco.

La paura per le sue condizioni di salute di salute è tanta. Tuttavia, la speranza che la principessa possa tornare finalmente a Palazzo Grimaldi continua a rimanere accesa.