Charlene di Monaco, ancora problemi per la principessa: risultata positiva al Covid

Non c’è pace per la principessa Charlene di Monaco. In queste ultime ore è giunta la notizia secondo cui la principessa è risultata positiva al Covid. Niente paura, però. Nonostante la positività al coronavirus, le condizioni di salute della moglie di Alberto di Monaco sembrano non destare alcuna preoccupazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo i problemi di salute sorti in seguito al suo soggiorno in Sudafrica e che l’hanno costretta a rimanere lontano dalla sua famiglia per mesi, Charlene di Monaco deve fare ancora i conti con altri problemi di salute. Come già anticipato, la principessa è risultata positiva al coronavirus.

Stando alle notizie in circolazione, la moglie di Alberto di Monaco si è sottoposta ad un tampone risultato positivo. Ovviamente subito è scattato l’obbligo di isolamento e l’impossibilità di partecipare a tutti gli impegni ufficiali. Tutti hanno avuto la possibilità di vederla radiosa dopo il suo ritorno a Monaco ma per la principessa arriva un nuovo stop.

Qualche giorno fa la principessa ha partecipato al GP di Montecarlo insieme a suo marito Alberto di Monaco e ai loro due figli, i gemelli Gabriella e Jacques. Molti ipotizzano che la moglie del principe Alberto abbia contratto il virus durante questa occasione.

Charlene di Monaco: la principessa risultata positiva al coronavirus

Dopo la comunicazione della positività al covid della principessa Charlene, tutti hanno portato la loro attenzioni alle sue condizioni di salute. In questo caso bisogna dire che non c’è nulla di cui preoccuparsi. Nonostante la positività al covid, le condizioni della principessa non sembrano destare grandi preoccupazioni.

Nessuna notizia, invece, per quanto riguarda il principe Alberto. Per chi non ne fosse a conoscenza, ricordiamo che il principe ha già contratto il covid due volte negli ultimi mesi. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere come si evolverà la situazione.