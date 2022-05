Charlene di Monaco “Isolata e triste in pubblico”: le confessioni dell’estetista

Dopo alcuni lunghi mesi di assenza, Charlene di Monaco è tornata in pubblico. La principessa è stata presente alla gara del Monaco ePrix, sesto appuntamento di campionato mondiale di Formula E. Alla maggior parte delle persone, la donna è apparsa “isolata e triste”. Tuttavia, la sua estetista ha chiarito tutto rilasciando alcune confessioni. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Alla gara del Monaco ePrix, Charlene di Monaco ha sfoggiato un tailleur grigio antracite abbinato ad un paio di tacchi neri firmati Louboutin. Per quanto riguarda il make up, l’eyeliner allungato e i colori metallizzati mettevano in risalto il suo sguardo.

Rispetto allo scorso novembre, la donna è sembrata una persona completamente diversa. Tuttavia i suoi gesti sembravano voler mettere a tacere le voci insistenti sulla separazione con Alberto. Nonostante gli sguardi freddi e distaccati, la principessa ha voluto spostare l’attenzione del pubblico sul suo anello di fidanzamento con lo scopo di apparire ancora come una moglie amorevole.

A parlare in merito alla questione è stata un’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, la quale ha espresso la propria opinione al Daily Mail:

La Principessa sembra distante dalla sua famiglia, nonostante coccoli la figlia Gabriella. L’aver appoggiato le mani sulle spalle della sua bambina sia un gesto per dirle che “è amata e protetta e ha enfatizzato anche sul matrimonio ostentando l’anello di fidanzamento per presentarsi come moglie amorevole.

Tuttavia, è stata l’estetista della principessa a chiarire il tutto. Si tratta della sua make up artist tedesca Loni Baur la quale, in occasione di un’intervista rilasciata al magazine Bunte, ha fatto chiarezza sull’atteggiamento della donna. Queste sono state le sue parole: