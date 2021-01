Charlene Di Monaco, la figlia travolta dalle polemiche per la borsetta ma sapete quanto costa? Un prezzo stellare

La minibag portata dalla figlia di Charlene di Monaco ha indignato il popolo della rete per via del prezzo

Ieri, mercoledì 27 gennaio, in occasione delle celebrazioni per Santa Devota a Monaco, la figlia della principessa Charlene di Monaco – la piccola Gabriella – ha indossato un total look griffato Dior, che ha sollevato un gran vespaio sul web.

Charlene di Monaco: evento pubblico insieme alla figlia

Come si confà a una reale, la tenera Gabriella è stata vestita con gli abiti più eleganti per prendere parte all’ultimo evento pubblico con la famiglia. Ma, avendo i flash dei fotografi e le telecamere puntate addosso, ogni dettaglio è finito analizzato al microscopio. E il suo outfit non è affatto passato inosservato, specialmente considerando il costo.

Il valore della minibag

La piccola Gabriella indossava tilleur piede de poule, sneakers con logo e cappellino firmati Dior. Fin qui nulla di davvero eclatante, semmai l’attenzione è convogliata sulla minibag, sempre della rinomata Maison: il suo valore di mercato è di ben 3 mila euro.

Un prezzo ritenuto dagli utenti eccessivo, a maggior ragione perché lo ha sfoggiato una bambina. Probabilmente se si fosse trattato di un accessorio di mamma Charlene qualche brusio di sottofondo si sarebbe udito, nulla però di equiparabile a quanto avvenuto.

Una mancanza di rispetto

La vicenda ha, infatti, scatenato in rete un vero e proprio putiferio. In molti hanno puntato il dito contro Charlene di Monaco e suo marito per aver optato a favore di un outfit talmente lussuoso per la figlia di 6 anni. Che quest’ultima riesca a comprendere appieno il valore delle cose – sostiene l’accusa – è piuttosto improbabile. Nel momento in cui crescerà potrà rendersene conto, oggi è troppo presto. E poi, dato il periodo di recessione economica attraversato a livello mondiale, il gesto è una mancanza di rispetto verso la gente comune.

Charlene di Monaco: trattamento analogo a Meghan Markle

Polemiche del genere sono piuttosto frequenti tra i vip, soprattutto se appartenenti a stirpi reali. Ad esempio, la duchessa di Sussex Meghan Markle è stata accusata a più riprese di scegliere capi eccessivamente cari per i suoi viaggi accanto al Principe Harry.