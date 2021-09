Charlene di Monaco, lo scatto pubblicato sui social desta preoccupazione: le voci sulla sua malattia

Il ricovero d’urgenza di Charlene di Monaco sta destando molta preoccupazione riguardo le condizioni di salute della principessa. Inoltre, negli ultimi scatti in cui è apparsa, la moglie di Alberto di Monaco si è mostrata con un aspetto visibilmente provato. Per questo molti hanno iniziato a sospettare che le sue condizioni siano molto più gravi di quelle dichiarate dalla stampa.

I continui ricoveri di Charlene di Monaco e l’aspetto con cui si è mostrata nelle ultime immagini pubblicate non hanno fatto altro che destare preoccupazione riguardo le condizioni di salute della principessa. Ricordiamo che tutto è iniziato quando la moglie di Alberto di Monaco è stata colpita da un’infezione laringoiatrica in Africa.

Da questo momento in poi la vita della principessa è stata caratterizzata da un susseguirsi di ricoveri in ospedale. Negli ultimi scatti pubblicati, i fan di Charlene non hanno potuto fare a meno di provare l’aspetto provato della principessa.

Per questo motivo hanno iniziato a sospettare che le sue condizioni di salute siano in realtà molto più gravi di quelle dichiarate dalla stampa. In particolar modo, sono in tanti a pensare che la principessa di Monaco potrebbe avere un tumore al cervello.

In queste ultime ore Charlene di Monaco ha subìto l’ennesimo ricovero a causa di un collasso causato dal suo ultimo intervento. Come già anticipato, infatti, la principessa è stata colpita da un’infezione laringoiatrica che ha compromesso le sue condizioni di salute. La malattia, inoltre, ha costretto Charlene a sottoporsi ad una serie di interventi chirurgici a cui è poi seguita una difficile riabilitazione.

Charlene di Monaco: vita privata della principessa

Nel 2011 Charlene di Monaco è convolata a nozze con il principe Alberto di Monaco. Nel 2014 la principessa ha dato alla luce i due gemelli eterozigoti, Giacomo e Gabriella.

Charlene per i suoi figli è sempre stata una mamma affettuosa e premurosa. Dopo i vari interventi da lei subìti, il principe Alberto ha dichiarato il forte desiderio di sua moglie di tornare a casa per stare finalmente con i suoi due splendidi figli.