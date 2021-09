Non si ferma il gossip attorno a Charlene di Monaco, da mesi ormai in Sudafrica dopo aver contratto un’infezione laringoiatrica. Delle tante informazioni trapelate, ci sono quelle secondo cui le decisioni della principessa di rimanere in Sudafrica dipenderebbero da una maga. Il suo nome è Dawn Mary Earl ed è consigliera persona di Charlene dal 2016.

Per il rientro di Charlene nel Principato di Monaco ci vorrà ancora un po’ di tempo. Ricordiamo che la principessa si trova da maggio in Sudafrica dove è stata colpita da un’infezione laringoiatrica che l’ha costretta a subire 3 operazioni. Qualche giorno fa per la moglie del principe Alberto c’è stato l’ennesimo intervento dopo un collasso.

Attualmente, stando ai bollettini medici dell’ospedale in cui la principessa è ricoverata, si parla di condizioni stabili per la donna. Ora, però, emergono nuove rivelazioni riguardo la permanenza della principessa in Sudafrica. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la scelta di Charlene di Monaco di rimanere qui dipenderebbe da una maga.

Si tratta di Dawn Mary Earl e la donna si presenta come la consigliera personale della principessa dal 2016. Stando alle voci in circolazione, sarebbe stata proprio lei a spingere Charlene di Monaco a lasciare il Principato e recarsi in Sudafrica.

A parlare è il giornalista Stéphane Bern che riguardo la principessa Charlene ha dichiarato:

Aveva cominciato a diffidare di tutti, tagliando i ponti uno ad uno. Poi ha ceduto alle mediocri illazioni di alcuni profittatori.

Ovviamente il riferimento a Dawn Mary Earl è palese.

Dawn Mary Earl è una maga, indovina e numerologa al fianco della principessa Charlene di Monaco da anni. A Monaco questa figura da sempre non è vista di buon occhio e i commenti della famiglia reale sulla donna non sono sempre stati positivi. Nonostante ciò, Dawn rimane una consigliera fidata per Charlene che non prende nessuna decisione senza prima consultarla.