Che fine ha fatto Anthony Head, Giles di Buffy?

Anthony Head è diventato famoso negli anni 2000 per aver interpretato il ruolo del Dottor Giles nella serie cult Buffy L’Ammazza Vampiri. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Anthony Head è nato a Londra, il 20 febbraio del 1954. Inizia la sua carriera sul finire degli anni settanta comparendo come comparsa in diverse serie televisive. Il primo momento di notorietà lo ottiene grazie a una serie di spot girati per la Nescafé, molto popolari all’epoca.

Segue il primo ruolo di spessore, interpretando BJ Bentley nella serie commedia Un cane di nome Wolf. Ma è con Buffy e il personaggio del Dottor Rupert Giles, che Anthony otterrà la vera popolarità.

Head lascia la serie durante la sesta stagione per tornare successivamente come guest star per stare vicino alla famiglia rimasta a vivere a Londra.

Merlin

Dopo il successo ottenuto con Buffy, tornato in Inghilterra, Anthony recita in diverse serie di successo inglesi: Manchild, My family, Little Britain, Doctor Who e Merlin. Lavorando anche a parecchie produzioni in qualità di doppiatore.

Al cinema lo troviamo in film di discreto successo: Imagine Me and You di Ol Parker, in Scoop di Woody Allen, Ghost Rider – Spirito di vendetta , di Mark Neveldine e Brian Taylor, The Iron Lady di Phyllida Lyod, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri , di Thor Freudenthal.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni, come sempre del resto, Anthony ha continuato a dividersi tra tv e cinema. Motherland, Jack Ryan, The Stranger, sono le ultime serie tv a cui ha partecipato.

The Brother di Ryan Bonder, A spasso con Bob di Roger Spottiswoode, Feedback di Pedro C. Alonso sono invece gli ultimi film a cui ha preso parte. Come gli altri attori della serie, sull’atteso reboot di Buffy, Anthony si è detto entusiasta e ritornerebbe volentieri nei panni del personaggio che gli ha dato la fama.