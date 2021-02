Che fine ha fatto Brigitta Boccoli? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Brigitta Boccoli è una delle icone della tv italiana degli anni 80/90 grazie al successo delle edizioni di Domenica In, targate Gianni Boncompagni.

Showgirl, cantante, attrice e oggi artista circense, Brigitta nel corso degli anni si è sempre saputa reinventare. Ripercorriamo la sua storia artistica e scopriamo cosa fa adesso.

Brigitta Boccoli

Brigitta Boccoli, classe 1972, nasce a Roma il 5 maggio. Inizia la sua carriera quando è ancora una bambina nel film Manhattan Baby di Lucio Fulci nel 1982. Tre anni dopo è ne La ragazza di lillà di Flavio Mogherini e nel 1987 è protagonista in Com’è dura l’avventura, sempre dello stesso regista.

Nello stesso anno fa parte del cast di Domenica In, che vede Gianni Boncompagni in cabina di regia. Il geniale autore televisivo sperimenta già la formula che farà la fortuna qualche anno dopo di Non è la Rai, con tante ragazze sconosciute che pian piano diventano protagoniste.

Brigitta, insieme alla sorella Benedicta è una di queste. Il programma è un grande successo e viene rinnovato per quattro edizioni fino al 1991. Il successo “personale” delle sorelle Boccoli è anche testimoniato dalla loro partecipazione al Festival di Sanremo nel 1989 con Stella, canzone scritta per loro da Jovanotti.

Tra Tv e Teatro

Gli anni 90 sono per Brigitta gli anni di tanta tv e soprattutto tanto teatro. Tra i programmi tv prende parte a Avanspettacolo e Vamos a bailar mentre in teatro è in Scanzonatissima di Dino Verde, Il gufo e la gattina di Furio Angioiella, L’ultimo Tarzan e Il padre della sposa, entrambi di Sergio Japino.

Gli anni 2000 vedono il ritorno al cinema di Brigitta in Gli angeli di Borsellino di Rocco Cesareo, e il suo esordio nelle serie tv: Ricominciare, Una donna per amico 3, Cuori rubati.

Tv si ma senza abbandonare il teatro: Anfitrione di Michele Mirabella, La schiava di Claudio Insegno, Il Paradiso può attendere di Anna Lenzi. Nel 2006 è di nuovo al cinema con Olé di Carlo Vanzina e concorrente nel talent Reality Circus.

Gli ultimi anni

Grazie alla sua partecipazione a Reality Circus, la Boccoli incontra l’amore della sua vita, Stefano Nones Orfei, il figlio della regina del circo Moira Orfei. La coppia si è sposato poco dopo e ha avuto due figli.

In questi ultimi anni, Brigitta ha affinato le sue doti circensi ed è diventata protagonista di diversi spettacoli portati in giro in tutta Italia. A causa della crisi legata al Covid 19, la coppia è stata costretta a vendere i gioielli di Moira per permettere di mantenere i lavoratori e le loro famiglie.