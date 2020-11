Che fine ha fatto Charisma Carpenter, Cordelia di Buffy?

Charisma Carpenter è diventata famosa per aver interpretato Cordelia in Buffy L'Ammazza Vampiri

Charisma Carpenter è diventata famosa per aver interpretato il personaggio di Cordelia Chase nella serie cult Buffy L’Ammazza Vampiri. Ripercorriamo le tappe salienti della sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attrice.

Charisma Carpenter, Cordelia

Charisma Carpenter è nata a Las Vegas, il 23 luglio del 1970. Da giovane fa svariati lavori per mantenersi, quando viene notata da un talent scout che la fa esordire in popolari serie tv come Baywatch, Crescere, che fatica! E I ragazzi di Malibù.

Un aneddoto tragico di quegli anni ma per fortuna con un lieto fine, Charisma e due suoi amici sono riusciti a far arrestare uno stupratore seriale, che aveva minacciato la ragazza con una pistola. L’uomo fu condannato a 56 anni di carcere.

Nel 1997 i produttori della nascente serie Buffy la notano e la vogliono per interpretare il ruolo poi affidato a Sarah Michelle Gellar della protagonista, ma Charisma è decisamente perfetta per interpretare la più sofisticata Cordelia Chase.

Angel

In parallelo con le puntate di Buffy, Charisma prende parte anche allo spin off della serie, Angel , dove ha un ruolo più centrale e che durerà dal 1999 al 2004 e sarà un altro grande successo.

Successivamente Charisma parteciperà ad altre serie divenute cult, come Streghe e Veronica Mars. Al cinema reciterà ne I mercenari di Sylvester Stallone, in entrambi i due capitoli.

Nel 2013 si cimenta nei panni della conduttrice nel programma documentaristico Surviving Evil, trasmesso in Italia col nome Sopravvissuta all’inferno, rinominato in seguito in A un passo dalla morte.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni la Carpenter non è stata a guardare e ha preso parte a svariate serie tv di successo, come Lucifer, Criminal Minds: Beyond Borders e 9-1-1, recitando però soltanto in alcuni episodi.

Al cinema, le sue ultime prove sono in Bound di Jared Cohn, nel 2015 e in Girl in Woods di Jeremy Benson del 2016.