Che fine ha fatto Federico Russo? Scopriamo cosa fa oggi il conduttore

Federico Russo, da cantante a presentatore, da conduttore radiofonico a scrittore, ne ha fatta di strada il ragazzo che esordì partecipando ad Operazione Trionfo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo quali sono i suoi ultimi progetti.

Federico Russo, Operazione Trionfo

Federico Russo nasce a Firenze, il 22 dicembre del 1980. Inizia la sua carriera come speaker radiofonico nel 2001 a Radio Sieve. L’anno successivo ottiene grande popolarità partecipando come cantante concorrente, alla trasmissione Operazione Trionfo condotta da Miguel Bosé.

In particolare per un presunto flirt con un’altra concorrente, Lidia Schillaci. Il pubblico si affezionò molto alla storia dei due ragazzi, che rimase, per quel che ne sappiamo, puramente platonica.

Nel 2003 entra a Radio Dimenzione Suono, in cui resterà fino al 2007. Nel 2004 inizia a lavorare anche ad MTV, dove nel giro di un paio di anni, conduce diverse trasmissioni, tra le quali: Total Request Live, Hit List Italia e Club Generation.

Radio Deejay

Nel 2007, Federico approda a Radio Deejay, per condurre All the Best e successivamente Un tranquillo weekend… da paura e Due Due Due. Mentre nel 2009 conduce FM e successivamente entra a far parte del cast di Via Massena.

Questo programma viene anche trasmesso su Deejay Tv e la popolarità di Federico aumenta. Al punto che nel 2011, Rossi da alle stampe il suo primo libro: Ci si mette una vita.

Nel 2014 Federico conduce The Voice of Italy, programma al quale resterà legato per tre edizioni. Nel 2016 è nella giuria di Sanremo Giovani.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Federico si è diviso, come ha sempre fatto del resto, tra radio e televisione. Da un lato la famiglia di Radio Deejay, dove attualmente conduce Summer Camp e Play Deejay, dall’altro, tanti programmi televisivi legati principalmente alla musica.

Prima Festival, Sarà Sanremo, Wind Music Awards, Eurovision Song Contest. Musica a parte, Federico in questi ultimi anni è stato anche inviato in qualità di tifoso della Fiorentina per Quelli che il calcio e come suggeritore in ImprovviseRai.