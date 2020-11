Festival di Sanremo 2021, cosa dovremmo aspettarci? La pandemia sta bloccando ogni settore economico e produttivo del Paese. Lo spettacolo non è di certo stato risparmiato e ora è arrivato il momento di tirare le somme.

Amadeus sarà alla conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo? Un appuntamento che in Italia va avanti da settant’anni. La decisione di condurre uno spettacolo del genere senza pubblico non è semplice.

Alla domanda, il Festival si farà a porte chiuse e senza pubblico? Il conduttore ha risposto chiaramente, ma anche con un po’ di amarezza

In questo momento non ci pensiamo. Stiamo lavorando pensando di fare il festival dal 2 al 6 marzo. Solo a gennaio capiremo in che condizioni siamo. Oggi viviamo una situazione difficile, ma solo più avanti potremo valutare quale sarà la situazione reale.

Insomma, per il momento preferisce non sbilanciarsi. Anche se i più attenti ricorderanno che tempo fa aveva esplicitamente affermato di non voler condurre un festival a queste condizioni.

Come direttore artistico, Amadeus deve cercare di portare avanti il lavoro nel migliore dei modi. In un’intervista al periodico Mio, l’uomo ha aperto una parentesi anche sui giovani artisti.

I giovani oggi, rispetto al passato, hanno molte più opportunità di farsi conoscere: basti pensare ai social network o alle piattaforme.

Le speranze sono alte. Per il direttore artistico “Sanremo dovrà essere un’occasione di rinascita, non certo un Sanremo dimesso“. Ma sarà davvero auspicabile questo risultato?

Al momento i dati non sono buoni. Neanche per la tv e soprattutto per il mondo della musica. Molti artisti stanno cercando di aiutare tuti coloro che lavorano in questo mondo, ma è molto difficile. Purtroppo proprio la musica sarà l’ultimo settore che potrà ripartire.

In prima fila ad aiutare questi lavoratori per ora c’è Fedez che proprio questo fine settimana rivelerà qual è la sua iniziativa benefica.