Per colpa di una presunta bestemmia, Denis Dosio ha visto concludersi la sua avventura al Grande Fratello Vip nelle prime settimane. Il giovanissimo opinionista di Barbara d’Urso non ha suscitato lo stesso sentimento di magnanimità poi riscosso da Paolo Brosio e Francesco Oppini. Pur proferendo parole molto simili, l’ex inviato del Tg4 di Emilio Fede se l’è cavata con una semplice reprimenda. Per esternazioni decisamente più gravi, Francesco Oppini, profondamente pentito, è finito in nomination d’ufficio.

Denis Dosio: un intercalare scambiato per bestemmia

Alla luce dei recenti provvedimenti assunti dalla produzione del reality show di Canale 5, Denis confessa al portale Fanpage.it di sentirsi vittima di un’ingiustizia. Quando lo hanno cacciato fuori dalla Casa – ha esordito – nessuno sapeva se avesse effettivamente bestemmiato o no perché ha detto “Dio bo”, cioè “Dio boni”, Dio buono. È un intercalare.

Provvedimento troppo severo

Anche lui viene da una famiglia religiosa e una bestemmia da parte sua sarebbe stata assurda, un po’ come per Brosio. Solamente che Brosio ha la sua immagine, mentre lui no. Quello ha fatto la differenza. Quando è stato squalificato, gli avevano spiegato che era una decisione necessaria in quanto la sua espressione aveva offeso tante persone.

Evidentemente, alla luce dei recenti accadimenti, Denis Dosio si sente ancor più ingiustamente punito. Secondo lui non c’erano sostanziali prove che giustificherebbero il drastico provvedimento. Non ha scelto nemmeno lui di non essere in studio.

Nessun rancore, ma rabbia

Pur senza nutrire rancore nei confronti di Alfonso Signorini, Denis prova rabbia per la clemenza con cui è stato trattato Francesco Oppini. Ieri il presentatore ha detto che non avrebbe pagato con la misura più pesante in quanto è un bravo ragazzo che ha già dato prova di rispettare le donne.

Denis Dosio: appello per rientrare

Ma anche lui si sente un bravo ragazzo, non insulta la Chiesa durante il giorno e il sogno crede lo abbiano spezzato per una stupidaggine. Le regole dovrebbero valere per tutti. E di conseguenza lancia un appello affinché lo facciano rientrare nella Casa.