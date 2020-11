Che fine ha fatto il Mago Alexander? Scopriamo cosa fa oggi l’illusionista

Il Mago Alexander è uno dei maghi italiani più popolari, grazie anche alle sue numerose partecipazioni televisive a molti programmi di successo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Mago Alexander, gli inizi

Elio Alexander De Grandi, in arte Mago Alexander è nato a Torino, il 27 gennaio 1951. Sono due professori Padre Navone ed Ermanno Buffa di Perrero ad appassionarlo alla magia.

Nel 1973 al Festival Internazionale della Magia di Saint Vincent, vince il Gran Premio Bustelli. Nello stesso anno a Parigi, arriva terzo nella categoria della manipolazione al campionato mondiale dei prestigiatori. Stampa e soprattutto tv iniziano ad interessarsi a lui.

Il successo

Alexander costruisce la sua popolarità sul finire degli anni 70, quando partecipa alla prima edizione di Domenica in, targata Corrado. Altri programmi di successo di quegli anni dove Alexander è protagonista, sono: Tre stanze e cucina e Uffa domani è lunedì.

Con Zim Zum Zam, nei primi anni 80, debutta anche come autore e conduttore, frutto della popolarità sempre crescente. Sabato sera, Sotto le stelle, Fantasmi, il salotto, sono solo alcuni dei programmi che lo vedono protagonista.

Negli anni 90, Alexander imperversa in tv, sia come ospite, che come presenza fissa: Non è la Rai, Buona Domenica, Carramba che sorpresa, Il gatto e la volpe, Tira e Molla. Mentre porta nei teatri d’Europa i suoi spettacoli di magia.

Gli ultimi anni

Con l’inizio degli anni 2000, “il mago in tv” non riscuote più tanto successo e la sua presenza di conseguenza cala vistosamente, anche se comunque continua a partecipare come ospite in svariate trasmissioni. La sua attività prevalente diventa a questo punto quella degli spettacoli dal vivo.

Piccola curiosità, nel 2007 ad Alessandria ha tenuto un “Corso di pickpocketing” organizzato dalla Regione Piemonte per aiutare agenti di polizia locale, carabinieri e poliziotti su come prevenire il fenomeno del borseggio e sventare i furti sul nascere.