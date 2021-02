Che fine ha fatto Jason Behr, Max di Roswell?

Jason Behr deve la sua fama al personaggio di Max Evans nella serie tv di fantascienza Roswell, vera e propria serie cult degli anni 2000. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attore.

Jason Behr

Jason Nathaniel Behr nasce a Minneapolis, il 30 dicembre del 1973. Inizia la sua carriera artistica partecipando a diversi spot pubblicitari, ben settantacinque. Dopo aver conseguito il diploma nei primi anni novanta, si trasferisce a Los Angeles per intraprendere la carriera di attore.

Nella seconda metà degli anni novanta inizia a recitare in ruoli minori in molte serie televisive, ma tutte di grande successo, come Una bionda per papà, Settimo cielo, Buffy l’Ammazzavampiri, Jag – Avvocati in divisa e Dawson’s Creek.

Anche il cinema apre le porte a Jason. Lo troviamo in fatti in Pleasantville di Gary Ross, Rites of Passage di Victor Salva e The Shipping News – Ombre dal Passato di Lasse Hallstrom.

Max Evans

La svolta nella carriera di Jason avviene nel 1999, quando viene scelto per interpretare il ruolo di Max Evans, il protagonista di Roswell, serie di fantascienza diventata un vero e proprio cult.

Max è metà uomo e metà alieno, nasce da un bozzolo nascosto in un’astronave che ha perso la rotta e da piccolo viene adottato insieme a sua sorella da una coppia, che li fa crescere “normalmente”.

I poteri di Max però non tardano a manifestarsi e dopo aver salvato la vita di Liz, che diventa la sua ragazza, avrà non ben pochi problemi a celare la sua vera identità.

Gli ultimi anni

Dopo il successo di Roswell, Jason ha recitato in diverse pellicole, tra cui The Grudge di Takashi Shimizu, Man of God di Jefery Levy, Skinwalkers – La notte della luna rossa di James Isaac, Shooting Livien di Rebecca Cook, Dragon Wars di Hyung – Rae Shim, The Last International Playboy di Steve Clark, Senseless di Simon Hyndin.

In tv invece ha fatto parte del cast della serie I Signori della fuga e dopo tanti anni di assenza dalle scene, quasi una decina d’anni, è tornato nel 2019 alla recitazione nella seconda stagione di Roswell New Mexico.