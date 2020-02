Che fine ha fatto Jeannette Rodriguez, la protagonista della telenovelas La signora in Rosa Vi ricordate di Jeannette Rodriguez? È stata la protagonista di molte telenovelas, come ad esempio La signora in Rosa

Jeannette Rodriguez, vi ricordate di questa famosa attrice? È stata la protagonista di moltissime soap opera di grandissimo successo, anche in Italia. Ve la ricordate ad esempio nella telenovelas La signora in Rosa? Ecco com’è oggi!

Jeannette Rodriguez è nata il 16 maggio 1961 a Caracas: l’attrice venezuelana è stata, nell’apice della sua carriera, una delle più grandi attrici di soap opera, riuscendo a ottenere grandi successi anche in Italia, sopratutto alla fine degli anni Ottanta e nei primi anni Novanta, insieme ad altre famose attrici del genere, sue connazionali come Mayra Alejandra, Grecia Colmenares, Catherine Fulop e Maricarmen Regueiro.

In Italia l’abbiamo conosciuto per soap opera come Leonela e Topazio, ma è celebre anche per le sue interpretazioni in Cristal, La signora in rosa, Amandoti e Piccola Cenerentola. Nell’epoca d’oro delle telenovelas sudamericane è stata un vero e proprio idolo, fino a quando non ha interpretato un ruolo troppo diverso rispetto al solito.

Fino ad allora le protagoniste di soap opera erano povere ragazze innamorate di uomini ricchi che soffrono le pene dell’inferno fino a che non arriva il lieto fine. L’attrice di Caracas, però, in Micaela interpreta una giovane ragazza di successo. Non ebbe la popolarità desiderata e da quel momento la carriera di Jeannette Rodríguez ha cominciato a declinare.

Nel 2000 è ritornata sul piccolo schermo partecipando all’edizione spagnola de L’isola dei famosi, mentre al momento l’attrice non lavora più e si è ritirata a vita privata in Florida, a Miami. Nel 2007 ha difeso RCTV, il canale televisivo che aveva prodotto le sue soap opera di grande successo. Hugo Chavez l’aveva accusato di aver collaboratore per diffondere disinformazione durante il colpo di stato precedente, togliendogli i diritti di trasmissione.

Jeannette Rodríguez si era messa al fianco dell’emittente televisiva manifestando il suo disappunto verso le decisioni di Hugo Chavez, un presidente da lei considerato liberticida. E non solo da lei.