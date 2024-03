Che fine ha fatto l’icona italiana delle televendite Giorgio Mastrota: ecco la sua nuova vita

Si potrebbe dire che Giorgio Mastrota non abbia cambiato ambito, ma si tratta davvero di tutt'altra cosa rispetto alle vendite in televisione.

Giorgio Mastrota è tornato in televisione, ma questa volta non per vendere prodotti miracolosi, bensì per un altro progetto. Il 59enne, celeberrimo ex “re delle televendite”, ha infatti inaugurato un nuovo programma tutto suo e sembra che si stia divertendo molto di più che in passato.

Il nuovo format che sta portando avanti è un programma di cucina. Si potrebbe dire che non ha cambiato ambito, ma si tratta davvero di tutt’altra cosa rispetto alle vendite in televisione. Il programma “Casa Mastrota”, in onda su Food Network, lo si vede alle prese con fornelli e pentole nella sua casa di montagna a Bormio. Ma stavolta per utilizzare tutto senza annunciare offerte imperdibili.

Un cambio di vita radicale per Giorgio Mastrota, che ha deciso di lasciare la caotica Milano per trasferirsi in montagna con la moglie Floribeth e i loro due figli, Matilde e Leonardo. Una scelta dettata dal desiderio di semplicità e di una vita più a contatto con la natura. Dai video e dalle foto si direbbe che è stata davvero una scelta azzeccata e desiderabile per quasi chiunque.

Nella sua nuova casa, Giorgio Mastrota si dedica alla famiglia, cucina per i suoi figli e nipoti, e si gode i piaceri semplici della vita. Qui è senza dubbio possibile dedicarsi a passeggiate in montagna, sciate d’inverno e biciclettate d’estate.

Il lavoro non è stato completamente accantonato, ma ora l’icona nazionale delle televendite si limita a qualche trasferta a Milano, quando necessario. La sua priorità è la famiglia e il suo nuovo stile di vita montano.

“Casa Mastrota” non è solo un programma di cucina, ma è anche un invito a riscoprire i valori semplici della vita. Nel programma si fa una promozione del gusto del cibo fatto in casa, il calore della famiglia e la bellezza della natura. Ricette all’insegna di tradizioni italiane, reinterpretazioni moderne di diversi piatti e tante idee semplici da realizzare in ogni stagione.

Giorgio Mastrota ci mostra come sia possibile reinventarsi e trovare la felicità anche lontano dai riflettori e dal ritmo frenetico della città. Una scelta che potrebbe ispirare molti a seguire i propri sogni e a ricercare una vita più equilibrata e appagante. Non c’è nulla di meglio, quando si può, della vita a contatto con la natura senza la pressione e lo stress acustico della città.