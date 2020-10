Che fine ha fatto Massimo Dapporto? Scopriamo cosa fa oggi l’attore

View this post on Instagram

Al X tuscolano arriva un nuovo commissario, Marcello Fontana. Con questo video oggi ci tengo a fare tantissimi auguri di buon compleanno a Massimo D'apporto ( alis Marcello Fontana) Auguri da tutti noi! +74🎉🎉 – #distrettodipolizia7 #settimastagione #decimotuscolano #DistrettoDiPolizia4Ever #massimodapporto #marcellofontana #compleanno #74 #fiction #love #Canale5 #mediaset #postoftheday