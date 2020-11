Che fine ha fatto Natalia Angelini? Scopriamo cosa fa oggi la showgirl

Natalia Angelini è divenuta molto popolare per la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne

Natalia Angelini è diventata molto popolare per la sua partecipazione a Uomini e Donne di qualche anno fa. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso la bellissima showgirl.

Natalia Angelini, gli inizi

Natalia Angelini è nata a Fasano in provincia di Brindisi, il 25 dicembre del 1984. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia da giovanissima con la partecipazione a Miss Universo. Natalia si trasferisce a Milano e inizia a lavorare come modella e posa per diversi brand.

Partecipa al programma Cultura Moderna di Antonio Ricci come concorrente, vincendo la puntata e un montepremi da capogiro. Successivamente è nel cast della trasmissione televisiva Saturday Night Live.

Nel mentre gira diversi spot pubblicitari per note marche e appare anche in Camera Café al fianco di Luca e Paolo. Come attrice recita in alcune puntate di Scherzi a Parte.

La popolarità

Natalia è pronta per il grande salto e partecipa nella stagione 2008/2009 a Uomini e Donne, storico programma creato e condotto da Maria De Filippi. Il suo cuore sembra battere per Daniele Centra ma le cose, dopo le esterne romantiche, non vanno bene e Natalia lo elimina.

La Angelini lascia il programma anche lei per dare una possibilità a Daniele fuori dalla trasmissione, ma anche in questo caso, la relazione dura poco. In questo periodo spuntano fuori delle foto di Natalia, paparazzata con Eros Ramazzotti.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Natalia ha avuto una parte nel film L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi, ha partecipato a Temptation Island e come presentatrice ha fatto parte del programma Comò su Telenorba e ha presentato a teatro lo show di cabaret Made in Foggia.

Inoltre la Angelini si è data da fare anche come imprenditrice. Ha infatti acquistato due case nella sua Puglia, una a Monopoli e una a Torre Canne. Le strutture sono molto richieste dai turisti.