Che fine ha fatto Paola Onofri? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Paola Onofri è diventata molto popolare a partire dalla seconda metà degli anni 80, recitando in molti film di successo ed è stata inoltre protagonista di sitcom che hanno fatto la storia della televisione italiana. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Paola Onofri

Paola Onofri nasce a Roma, il 12 dicembre del 1962. Muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, giovanissima, partecipando nel 1981 a Miss Italia.

Tre anni dopo è protagonista di due film che riscuotono molto successo al botteghino: I due carabinieri di Carlo Verdone, campione d’incassi di quell’anno e Windsurf, il vento nelle mani di Claudio Risi.

Sono anni d’oro per Paola che nel giro di un paio d’anni reciterà in altri film di successo, come Puro Cashmere di Biagio Proietti, I Pompieri e Casa mia casa mia, entrambi di Neri Parenti.

Sitcom

Paola agli inizi degli anni novanta è già molto popolare, la televisione e le sit com a cui partecipa fanno il resto, facendola entrare direttamente nelle case degli italiani.

Su tutte, Nonno Felice e Casa Vianello, due vere e proprie sitcom cult, sorrette rispettivamente da mattatori come Gino Bramieri e l’inossidabile coppia formata da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Paola prende parte inoltre agli spin off di queste sitcom: Norma e Felice, dove Bramieri viene affiancato da Franca Valeri e I misteri di Cascina Vianello, dove Sandra e Raimondo si improvvisano detective.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni Paola, ha preso parte a diversi progetti, televisivi, cinematografici e teatrali. In tv la ricordiamo nella serie Fratelli Benvenuti del 2010 al fianco di Massimo Boldi.

Al cinema in Notte prima degli esami, oggi di Fausto Brizzi, nel 2007, in Mia figlia si sposa di Florinda Martucciello nel 2015 e in Cento milioni di bracciate, di Donatella Cervi nel 2016.

A teatro ha recitato nella tragedia Riccardo III di William Shakespeare, e in Qualcuno volò sul nido del cuculo, per la regia di Danilo Ghezzi nelle stagioni 2003-2005.