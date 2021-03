Che fine ha fatto Raffaella Bergé? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Raffaella Bergé è diventata famosa all’inizio degli anni duemila, in particolare per il ruolo di Marina Kröger nella soap opera di grande successo Centovetrine. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Raffaella Bergé

Raffaella Bigonzi in arte Raffaella Bergé nasce a Roma il 23 settembre del 1969. Inizia la sua carriera sul finire degli anni ottanta, quando prende parte al film Djamal et Juliette di Carlo Cotti. Ma è la televisione a darle le prime soddisfazioni.

Raffaella è infatti nel cast di due storiche edizioni di Domenica in, nel 91 e nel 92 con ruoli sempre più importanti nell’economia del programma, al fianco di Pippo Baudo.

Quando la sua carriera sembra sul punto di decollare Raffaella sparisce però dalle scene per ritornare solo nel 1999 come una delle conduttrici di Sette per uno, celebre show a firma Jocelyn in cui resta fino al 2001. In questi anni Raffaella recita anche nella soap Vivere e nella serie La squadra, diventando molto popolare.

Marina Kröger

La popolarità di Raffaella aumenta a dismisura quando nel 2001 entra a far parte del cast della soap opera Centovetrine in cui interpreta il ruolo di Marina Kröger uno dei personaggi principali e più amati della serie. La Bergè recita in Centovetrine dal 2001 al 2004 per poi tornare nel 2007.

Al cinema intanto Raffaella recita in Ravanello pallido di Gianni Costantino, nel cinepanettone Natale a Miami di Neri Parenti e in Dalla parte giusta di Roberto Leoni. Mentre nel 2006 è protagonista del talent Reality Circus come concorrente.

In questi anni la Bergé recita anche in diverse serie tv, tra cui: Ma il portiere non c’è mai? Di Carlo Corbucci, Il Capitano di Vittorio Sindoni, Provaci ancora prof e Ricomincio da me di Rossella Izzo, Gente di mare di Vittorio De Sisti e Stefano Peyretti.

Gli ultimi anni

Dopo la fine di Reality Circus, Raffaella è di fatto scomparsa dalle scene. Le ultime notizie che l’hanno vista al centro dell’attenzione, risalgono al 2013, quando viene posta agli arresti domiciliari per circa un mese, dove viene accusata di associazione a delinquere e riciclaggio insieme al marito Mario Calcagni.

Calato il sipario su questa vicenda, purtroppo Raffaella sembra aver abbandonato del tutto il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua famiglia.