Che fine ha fatto Sergio Sylvestre? Il cantante di Amici è irriconoscibile

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conosce Sergio Sylvestre per essere stato un concorrente di Amici di Maria De Filippi. Ma che fine ha fatto oggi il cantante americano? Sui social appare irriconoscibile. Siete curiosi di vederlo? Scopriamo insieme la sua incredibile trasformazione.

Oltre ad essere stato uno dei cantanti più amati in Italia, Sergio Sylvestre è stato uno storico vincitore di Amici. Il cantante americano è nato a Los Angeles e, dopo aver subito un infortunio mentre praticava football, si è dedicato alla musica. Una volta tarsferitosi in Italia, precisamente in Puglia, ha partecipato ai provini di Amici conquistando poi il titolo di vincitore della quindicesima edizione.

Nello stesso anno, l’artista partecipò insieme ad Elodie e diventarono buoni amici. Dopo la vittoria, fu impegnato in alcune collaborazioni con artisti molto famosi tra cui Mahmood e nell’anno 2017 partecipò al Festival Di Sanremo portando sul palco il brano “Con te”. Tuttavia, dopo essere stato costretto ad affrontare un grave lutto in famiglia, il cantante decise di prendere le distanze dal mondo dello spettacolo.

Attualmente sembra che l’artista sia sparito dalle scene. Malgrado questo, è sempre molto attivo sui social tramite cui condivide momenti di quotidianità con tutti i suoi fan. Da alcuni scatti presenti sul suo profilo Instagram possiamo notare che il ragazzo ha subito un incredibile cambiamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergio Sylvestre Big Boy (@callmebigboy)

Infatti, nel corso dell’ultimo periodo Sergio Sylvestre ha perso peso ed è palesemente dimagrito. Tuttavia, non è la prima volta che i fan lo vedono dimagrito. Infatti, già nella scuola di Amici perse 35 chili. Adesso è impossibile non notare la sua ottima forma fisica. Insomma, sembra che allontanarsi dalla luce dei riflettori gli abbia donati grandi benefici.