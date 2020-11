Che fine ha fatto Seth Green, Oz di Buffy?

Seth Green è diventato famoso per il ruolo di Oz in Buffy la serie cult degli anni 2000

Seth Green è diventato famoso per il ruolo di Oz nella serie tv cult Buffy L’Ammazza Vampiri ma è anche noto come doppiatore e come produttore. Ripercorriamo la sua carriera artistica e scopriamo cosa fa adesso.

Seth Green, Oz

Seth Green è nato a Filadelfia, l’8 febbraio del 1974. Inizia la sua carriera quando è ancora un bambino, a sette anni, nel film Hotel New Hampshire, al fianco di Jodie Foster.

Tre anni dopo è nel cast di Radio Days di Woody Allen. Nel 1988 recita in Ho sposato un’aliena. Nel 1990 è nel cast della miniserie televisiva It. Nel 1992 è nella versione cinematografica di Buffy.

Mentre nel 1997 è in Austin Powers – Il controspione e interpreta il personaggio di Oz in Buffy, la serie tv, che gli regala una certa popolarità. Seth lascerà la serie dopo due stagioni e quaranta episodi.

Chris Griffin

Dopo essere uscito da Buffy, Seth diventa nel 1999, la voce di Chris Griffin nella popolare serie animata I Griffin – The Family Guy. Ruolo in cui è attualmente impegnato.

Tanti i film poi girati negli anni 2000: Austin Powers in Goldmember,The Italian Job, Party Monster, Scooby – Doo, Sex Movia in 4 D. In tv troviamo Seth in diverse serie di successo, come Grey’s Anatomy, Will & Grace, Heroes, My name is Earl, ma sempre per pochi episodi.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Seth ha fondato la Lucid Films, una casa di produzione, in compagnia di David Siegel, Ryan Phillippe e Breckin Meyer, ed è co-creatore, insieme a Matthew Senreich, della serie animata Robot Chicken.

Non ha ovviamente smesso di recitare: anche se ha centellinato le sua apparizioni. Al cinema l’ultimo sua parte interpretata è in Caro dittatore del 2018, mentre il suo ultimo ruolo in tv risale addirittura al 2015, quando Seth ha preso parte p a un solo episodio della serie Community.