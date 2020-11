Che fine ha fatto Stefano Masciarelli? Scopriamo cosa fa oggi l’attore

Stefano Masciarelli è uno degli attori comici più amati dal pubblico italiano, sia per i suoi trascorsi televisivi che al cinema. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Stefano Masciarelli

Stefano Masciarelli è nato a Roma il 14 febbraio del 1958. Prima di iniziare la sua carriera artistica, ha lavorato per anni come bagnino e investigatore privato. Un giorno rispose a un annuncio dove Canale 5, cercava qualcuno che sapesse imitare la voce di Gianni Agnelli.

Prende parte a inizio anni novanta a due serie televisive cult, come Chiara e gli altri nel 1989 e a College dell’anno successivo. Fa il suo esordio in un programma televisivo nel 1990 con la trasmissione Scusate l’interruzione e a teatro con Chi fa per tre.

Il successo

Il successo per Stefano, arriva nel 1992 con la trasmissione cult Avanzi, condotta da Serena Dandini, a cui fa seguito l’anno successivo Tunnel, sempre della Dandini. Nel 94 è invece nel cast di Domenica in, trasmissione in cui tornerà nel 2002 e nel 2015.

Nella seconda metà degli anni novanta lo troviamo al cinema in Dellamorte Dellamore di Michele e in Gratta e Vinci di Ferruccio Castronuovo. In tv invece recita in Dio vede e provvede e in Disokkupati. Mentre continua la sua attività teatrale.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Stefano è stata una presenza costante nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato a programmi di successo in qualità di concorrente a Notti sul ghiaccio e Ballando con le stelle, tra le serie tv, ricordiamo le tre stagioni di Donna Detective.

Al cinema, con Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina e Un figlio a tutti i costi di Fabio Gravina. Nei palchi d’Italia ha portato degli spettacoli incentrati sul suo vasto repertorio, fatto anche di canzoni. Il suo spettacolo più recente si intitola Si stava meglio quando si stava peggio?.