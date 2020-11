Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi si ritirano da Ballando con le Stelle: l’annuncio a sorpresa

Colpo di scena a Ballando con le Stelle: Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi hanno annunciato il ritiro. È quanto occorso ieri sera, durante il settimo appuntamento con lo show danzante. Un vero fulmine a ciel sereno perché, certo, la sfortuna li ha tartassati fin dal primo giorno con gli infortuni, ma comunque la coppia sembrava intenzionata a tenere duro.

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi si chiamano fuori dai giochi

Piani che si sono però dovuti scontrare con la dura realtà. Ritirarsi era l’unica scelta per consentire alla Isoardi di recuperare in seguito all’infortunio. Un lumicino di speranza comunque rimane acceso per i fan. Da regolamento, i due hanno infatti l’opportunità di rientrare in gioco tramite il ripescaggio.

Pausa per rientrare al top

Nel corso della 7a puntata Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi hanno illustrato la loro idea. A malincuore il ballerino siciliano, dopo aver eseguito una prova, ha comunicato di credere che Elisa meriti di giocarsela fino in fondo. Se lo meritano entrambi. Sono contentissimi di essere sempre tra le coppie più votate, ma preferiscono uscire di scena per rientrare al top. Se saranno ripescati ed Elisa recupera, allora va bene.

L’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco (sostituita da Antonella Clerici con il suo È Sempre Mezzogiorno) ha una distorsione al tendine e in tre settimane ci sono concrete chance di recuperare, ha spiegato la cuneese. Hanno pensato al pubblico, alla trasparenza che gli spetta, pertanto hanno stabilito di fermare momentaneamente qui il loro cammino.

Cosa dice il regolamento

Il regolamento consente il ritiro e alla stessa maniera di rientrare in gara mediante motivazione. Lo ha confermato Milly Carlucci, che ha puntualizzato di avere tutti i referti. Stanno seguendo il caso e sono al corrente delle attuali condizioni della Isoardi. Una volta tanto, la reazione dei giudici è stata unanime.

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi levano i giudici dall’imbarazzo

Selvaggia Lucarelli ha ammesso che, facendo così, Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi li levano dall’imbarazzo. Nel caso, saranno in grado di valutare chi realmente sono. Guillermo Mariotto ha invece aggiunto che, se fosse per lui, darebbe sempre il massimo dei voti, provando invidia per come la stanno gestendo.