Parlare di un cantautore simbolo della musica italiana significa parlare di Nicola Di Bari. L’uomo è un pilastro dell’arte musicale del nostro paese ormai da molti anni. Ecco allora chi è sua moglie, Agnese Girardello, e tutte le informazioni reperibili sulla sua persona.

Cosa si sa su Agnese Girardello

Nonostante stia al fianco di Nicola Di Bari da moltissimi anni, Agnese Girardello non è una personalità molto nota al pubblico. La donna è ormai da una vita intera insieme al suo Nicola Di Bari, ma questo non sembra affatto aver mutato il sentimento forte che c’era all’inizio della relazione.

Proprio per questa ragione, il poco che si sa su di lei è da ricostruire attraverso le poche rivelazioni che lei e suo marito hanno rilasciato negli anni. Di recente, infatti, sono stati visti come ospiti in diverse trasmissioni italiane note e, in queste sedi, hanno rivelato alcuni particolari della loro relazione.

Incontro con Nicola Di Bariù

Come detto in precedenza, Agnese Girardello è al fianco del marito da molteplici anni. Di fatto, sappiamo che la donna ha conosciuto la sua dolce metà quando lui non era ancora un artista affermato, ma solo Michele Scommegna. Il loro incontro, come hanno raccontato a C’è Tempo Per.. è avvenuto in modo completamente inaspettato.

Via: Rai

La donna, intervistata, ha portato alla memoria il primo momento in cui i due si sono visti. Il tutto si è svolto all’interno di un autobus. Nicola Di Bari era seduto quando è entrata la sua futura moglie e, prontamente, si è alzato per cederle il posto. Nel momento in cui lui fa questo gesto galante, un altro uomo si siede al suo posto, che era stato liberato per Agnese Girardello. Non si è fatta attendere la tirata di orecchie da parte del cantautore.

Relazione e matrimonio

Questo gesto, seppur finito in parte male, ha colpito la donna che è rimasta subito affascinata da quel giovane galantuomo. Alla fine, hanno continuato a frequentarsi. Nello studio di Storie Italiane, con Eleonora Daniele, il cantante ha raccontato che è stato capace di conquistarla grazie alla sua musica e alla sua arte.

Da molti anni ormai i due continuano a scrivere la loro storia insieme. Dopo questa frequentazione, sono convolati a nozze e hanno messo su una bella famigliola, composta da ben 4 figli. Nonostante tutto, Agnese Girardello rimane sempre al primo posto nel cuore del marito, che il 29 settembre del 2020 ha compiuto ben 80 anni.