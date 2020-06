Chi è Andreina Fabbi? Conosciamo meglio la moglie di Roberto Baggio Andreina Fabbi è la moglie del famoso e amato calciatore Roberto Baggio: vediamo chi è la donna, cosa fa nella vita ed altri informazioni sulla sua persona

Roberto Baggio è stato uno dei calciatori più amati, sostenuti e tifati in Italia. La sua fama lo precede decisamente, senza lasciare spazio nemmeno alla sua famiglia, che si trova da sempre sotto i riflettori. Lo sa bene sua moglie, Andreina Fabbi: ecco chi è la donna, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Andreina Fabbi: vita della moglie del famoso calciatore

Andreina Fabbi è, fin dal 1989, la moglie e la compagna di vita di Roberto Baggio, uno dei calciatori più amati e seguiti dal pubblico di sempre. La donna compie gli anni il 30 di novembre ed ha, alle spalle, una bellissima famiglia. Andreina Fabbi, infatti, è mamma di 3 figli: Valentina Baggio, Mattia Baggio e il più piccolo dei tre, Leonardo Baggio.

La donna, fin dal 1989, si trova al fianco del calciatore, seguendolo nella sua carriera passo passo. Si può considerare la sua unica relazione seria, visto e considerato che quando si sono sposati il calciatore aveva solo 22 anni. Insieme hanno costruito una bellissima famiglia ed anche una vera e propria storia d’amore.

Entrambi condividono un modo di passioni insieme e, sopratutto anche la fede religiosa. Tutti e due hanno deciso di seguire e frequentare la fede buddhista. Sono molto ligi alle regole della loro religione e ne hanno trasmesso l’importanza anche ai loro figli. Infatti, come molti sapranno, la loro figlia maggiore, Valentina Baggio, è anche lei di religione buddhista.

Come la stessa ragazza ha dichiarato, nessuno mai dei suoi genitori le ha imposto in che cosa credere e le hanno sempre lasciato molta libertà in quello che voleva fare ed essere nella vita. Nonostante questo, la ragazza ha deciso di seguire le loro orme, diventando anche lei una seguace del buddismo, proprio come i genitori.

Insomma, una bella famiglia affiatata quella di Andreina Fabbi e Roberto Baggio. I figli più grandi della coppia hanno delle bellissime vite: Valentina Baggio è la social media manager di Ronzo Rosso, il patron di Diesel, mentre Mattia Baggio, il secondo figlio, da quello che condivide su Instagram ha una grandissima passione per il cibo e la cucina. Il più piccolo dei tre, Leonardo Baggio, ha solo 15 anni, ma vive in una famiglia super affiatata.