La fama che caratterizza l’immagine di Gigi Proietti ha poche eguaglianze in Italia. Si tratta di uno de personaggi più amati del mondo dello spettacolo, senza alcun dubbio. Ecco allora chi è sua figlia, Carlotta Proietti, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lei.

Biografia di Carlotta Proietti

Carlotta Privata è nata a Roma dall’amore spassionato tra Gigi Proietti e Sagitta Alter. La coppia, infatti, ha dato vita ad una bellissima famiglia composta dai genitori e due figlie. Infatti, la ragazza è sorella di Susanna Proietti.

La famiglia della donna è sempre stata sotto i riflettori dello spettacolo. Di fatto, sappiamo che l’attore romano ha sempre voluto mantenere la privacy della sua famiglia, con non poche difficoltà. Nonostante questo, però, della ragazza si hanno diverse e note informazioni.

Carriera

Stando a quanto ricavato dai social network, Carlotta Proietti è di fatto figlia d’arte al 100%. La donna, infatti, si descrive come un’attrice e una cantante, sicuramente non una poser (termine che indica una persona che finge di intendersi di alcuni argomenti).

Di conseguenza, possiamo affermare che la ragazza ha seguito a pieno regime quella che è la strada che suo padre ha solcato molti e diversi anni prima di lei. Sappiamo, infatti, che Gigi Proietti iniziò la sua carriera più o meno negli anni 60 e che la portò avanti con molta determinazione.

Vita privata

Nonostante la donna voglia intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo e ci stia di fatto riuscendo, non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Quello che si sa si può ben dedurre dal suo profilo social, specialmente su Instagram.

Dando un’occhiata a questa fonte di informazioni, non si riesce a capire se la donna sia o non sia impegnata con qualcuno. Quello che traspare è un amore incondizionato verso la sua famiglia. In particolare, vediamo come lei sia affezionatissima ai suoi due genitori: Sagitta Alter e Gigi Proietti.