View this post on Instagram

Happy Saturday my Thomas Krown team today we begin working on records for @darrale_jones and Atlantic Records for the next few weeks @kingdamon_18 @babyface @fellythevoice @judmahoney @rockboybeats @tre3ace @newport.shorts @marcus90028 @chazzzmusic @trupopgod @chimike @domdadaonthebeat @dariusgq let’s go !!!!