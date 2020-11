Lucia Annunziata è un personaggio molto conosciuto all’interno del panorama dello spettacolo italiano. Si tratta di una giornalista professionista molto nota. Vediamo chi è suo marito, Daniel Williams, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lui.

Biografia di Daniel Williams

Il personaggio di Daniel Williams non è molto noto in Italia. Infatti, si sa che è di origini americane. Per il resto non si hanno tante altre notizie. Infatti, stando a quanto dichiarato negli anni, sappiamo solamente che l’uomo è un giornalista molto affermato nel suo settore.

Carriera

La formazione dell’uomo non è nota al pubblico, ma sappiamo diverse cose riguardo la sua carriera. Infatti, ha lavorato per molti e diversi anni per giornali più che importanti, non solo a livello americano, ma internazionale. Innanzitutto, sappiamo che è stato un reporter del Washington Post per molto tempo.

Successivamente, dopo aver accresciuto il suo curriculum vitae all’interno di questa grande azienda, è diventato un inviato per lo Human Rights Watch. Si tratta di un’organizzazione che tutela a livello internazionale i diritti umani. Questo è un momento molto importante per l’uomo, che rimane coinvolto anche in una situazione difficile.

Nel 2011, sua moglie Lucia Annunziata dichiara che alcune news su suo marito. Infatti, l’uomo era stato inviato a Il Cairo proprio per lo Human Rights Watch quando è stato coinvolto in un arresto di alcuni attivisti. In questo contesto, vediamo che il giornalista ha dovuto avere a che fare con un problema più grande di loro. Ne è uscito fortunatamente illeso.

Vita privata

Lucia Annunziata, come molti sanno, non è un personaggio molto vicino al mondo del gossip. Sappiamo che la donna non ha mai voluto dichiarare più del necessario sulla sua vita privata e, per questo motivo, non si sanno precisamente i motivi e i momenti in cui lei e suo marito si sono conosciuti.

Via: LE NOTIZIE DEL GIORNO

Sappiamo solo che il loro matrimonio si è svolto nella fervida New York e non è stata affatto una cerimonia privata: erano presenti circa 250 invitati. Nel 1993 la coppia ha anche avuto una figlia: Antonia Williams.