Veronica Peparini da molti anni ormai ricopre il ruolo di professoressa di danza nel programma Amici di Maria De Filippi. Proprio all’interno della scuola, la maestra di ballo ha conosciuto il suo attuale compagno, il ballerino Andreas Muller. Ma prima di Andrea un altro uomo è stato importante nella vita di Veronica. Stiamo parlando del suo ex marito nonché padre dei suoi due figli, Fabrizio Prolli.

Fabrizio Prolli, oltre che essere conosciuto come l’ex marito di Veronica Peparini, è anche un grande ballerino professionista. Dal matrimonio tra Fabrizio e Veronica sono nati due figli: Daniele e Olivia. Tutti avrete avuto la possibilità di notare Olivia durante una delle puntate serali del talent show quando si è esibita insieme alla ballerina e vincitrice di questa edizione di Amici 20, Giulia Stabile.

Fabrizio Prolli, conosciamo meglio l’ex marito di Veronica Peparini

Fabrizio Prolli ha 37 anni e può vantare una carriera da ballerino professionista da far invidia a chiunque. Il suo grande talento, infatti, lo ha portato anche oltre oceano dove, voluto dalla pop star Kylie Minogue, ha contribuito alla realizzazione dell’All the Lover World Tour.

Pare che anche Alessandra Amoroso abbia richiesto la presenza del ballerino per l’organizzazione dei suoi concerti. Per quanto riguarda le partecipazioni televisive, c’è da dire che Fabrizio Prolli è stato ballerino professionista nell’edizione di Amici 2016-2017. Inoltre , ha fatto parte del corpo di ballo degli storici programmi Top of the pops, Quelli che il calcio e Miss Italia.

Ma Fabrizio è stato anche coinvolto in progetti alla cui realizzazione ha lavorato con Heather Parisi e Kledi. Per quanto riguarda, invece, la sua formazione, pare che proprio il fratello della sua ex moglie, Giuliano Peparini, abbia formato il grande ballerino.

Fabrizio Prolli e l’amore con Veronica Peparini

Nonostante il loro matrimonio sia finito da tempo, Fabrizio Prolli e Veronica Peparini pare siano rimasti in ottimi rapporti. In particolar modo, il ballerino professionista ha voluto ringraziare pubblicamente la maestra di ballo per aver fatto esibire sua figlia Olivia durante una delle puntate del serale di Amici 20.