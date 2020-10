Tra alcune delle coppie più famose in Italia, sicuramente ci sono Maria Teresa Ruta, showgirl conosciuta, e Amedeo Goria, giornalista affermato. Vediamo allora chi è loro figlio, Gian Amedeo Goria, cosa fa nella vita ed altre informazioni attinenti alla sua persona.

Biografia di Gian Amedeo Goria

Gian Amedeo Goria è nato nel 1992 a Torino ed ha, attualmente, 28 anni. Si tratta del figlio dei duo noti personaggi Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ma anche del fratello dell’ormai celebre Guenda Goria. Di fatto, il ragazzo ha una vita molto diversa dal resto della sua famiglia.

Nonostante l’estro artistico sia di casa, la vera figlia d’arte possiamo dire che sia sua sorella Guenda Goria. Questo lo si nota anche solo dal fatto che il ragazzo non abbia mai voluto apparire in pubblico e che abbia preferito una strada diversa da quella del mondo dello spettacolo.

Carriera

Stando a quanto reperito dal suo account Facebook, non molto ricco di informazioni, il ragazzo ha frequentato prima il liceo classico, per poi prendere un percorso tutt’altro che umanistico. Infatti, si è poi iscritto al Politecnico di Milano per poi laurearsi nel 2015 alla facoltà di Ingegneria Civile.

Non si sa quale ruolo lavorativo ricopra al momento. Quello che si sa è che ha fatto parte della SOS Milano, ossia di una Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza della città lombarda. Di tutto il resto non si hanno informazioni valide, proprio perché è sempre voluto rimanere nell’ombra.

Vita privata

La vita privata del giovane, come si può ben dedurre, è avvolta nel mistero più totale. Si tratta di una personalità molto riservata, che non ha alcuna intenzione di venire allo scoperto. Per esempio, non si hanno informazioni neppure su un possibile account Instagram, che non risulta da nessuna parte.

Via: Rai

Cosa certa è che con la sua famiglia le cose non sono sempre state rosa e fiori. Lo ha rivelato anche la giovane Guenda Goria all’interno della casa del Grande Fratello Vip: dopo il divorzio dei due coniugi, la loro storia familiare ha avuto dei momenti bui. Ora sembra che la famiglia sia da tempo in pace e in equilibrio.