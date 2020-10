Maria De Filippi è un nome che in molti sicuramente hanno già sentito nominare. Oltre ad essere una presentatrice conosciutissima, è anche definita come la Regina di Mediaset. Vediamo chi è suo fratello, Giuseppe De Filippi, e cosa si sa sulla sua persona.

Biografia di Giuseppe De Filippi

Giuseppe De Filippi è nato il 5 dicembre del 1961 a Milano ed ha, attualmente, 59 anni. Suo padre era il rappresentante farmaceutico Giovanni De Filippi, mentre sua madre era Giuseppina Bottoni. Lui e sua sorella, anche se nati nella metropoli lombarda, sono cresciuti a Mornico Losana, nel Pavese, dove avevano un vigneto.

Il fratello di Maria De Filippi è ben 7 anni più grande della donna, ma nonostante questa differenza di età i due sono più che uniti. La conduttrice spesso racconta di quanto per lei il fratello fosse un mito da emulare e di come questo fosse spesso causa di litigi tra di loro. La vita, d’altronde, li ha portati ad essere un tutt’uno inseparabile.

Carriera

La carriera di Giuseppe De Filippi è molto vicina a quella della sua famosa sorella. Infatti, sappiamo proprio che i due sono collaboratori. Il fratello maggiore è proprio l’amministratore delegato della Fascino, ossia la società di produzione proprio della sorella e del cognato, Maurizio Costanzo. In questa azienda, inoltre, ci lavora anche il nipote di De Filippi: Gabriele Costanzo.

Il rapporto con Maria De Filippi

Della vita privata dell’uomo non si hanno molte informazioni, ma la sorella ha spesso dichiarato alcuni fatti accaduti tra di loro durante l’infanzia. Infatti, nonostante siano affezionati l’uno all’altra, quando erano ragazzi le cose tra di loro non andavano sempre nei migliori dei modi.

Come capita spesso quando si hanno fratelli, la convivenza non è sempre facile, sopratutto se non si hanno gli stessi interessi. La conduttrice ha raccontato di un evento in particolare. Lei voleva a tutti i costi entrare nella camera del fratello e, quando glielo chiese, lui rispose che se fosse entrata gli avrebbe sparato. Conclusione? Maria De Filippi entrò in stanza e ne uscì con un proiettile in pieno volto sparato da una pistola ad aria compressa.