Eminem è un personaggio molto noto del rap: vediamo chi è la sua ex moglie, Kimberly Anne Scott, e tutto quello che si sa su di lei

Eminem è uno tra gli esponenti del mondo del rap internazionale più noto, amato e seguito dal pubblico. Si tratta di un idolo di milioni di persone in tutto il mondo. Vediamo allora chi è la sua ex moglie, Kimberly Anne Scott, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Biografia di Kimberly Anne Scott

Kimberly Anne Scott è nata il 9 gennaio del 1975 a Warren, negli Stati Uniti, ed ha attualmente 45 anni. I suoi genitori sono Casimer e Kathleen Sluck e aveva anche una sorella, Down Scott, la quale è morta nel 2016 per overdose di droghe, lasciando sua figlia Alaina Marie Mathers.

Della sua persona e della sua famiglia ci sono varie e dubbie versioni. Quello che è certo è che la ragazza aveva una situazione familiare abbastanza complicata, quando ha incontrato Eminem. Partendo dalla sua persona, arrivando a quella della sorella, possiamo definire la sua vita ambientata in un panorama di droga e problemi di vario genere. La parte più consistente è stata sicuramente quella del suo matrimonio.

La storia con Eminem: inizio

Eminem e Kimberly Anne Scott si sono incontrati per la prima volta a liceo, la Lincoln High School a Warren. L’età era di 13 anni per lei e 15 anni lui, l’evento è stata una festa organizzata da un amico in comune. Da lì è scoppiato l’amore. I due iniziarono a frequentarsi nel 1987 e nel 1989, a causa della situazione familiare di Eminem, andarono anche a vivere insieme.

Ben presto, nel 1995, Kimberly Anne Scott rimase incinta dell’unica figlia biologica di Eminem, Halie Jade Scott. Questo rappresentò un duro colpo per la coppia, che al momento non aveva né un lavoro stabile né appoggi dai familiari. Inoltre, sappiamo anche che si erano appena trasferiti in una zona di Detroit ad alto tasso di criminalità.

I due alla fine si separarono una prima volta e, in questa disperazione, il rapper scrisse uno dei pezzi che lo resero più famoso: ’97Bonny e Clyde. Il successo portò al riavvicinamento tra i due, i quali il 14 giugno del 1999 convolarono a nozze per la prima volta.

Primo e secondo matrimonio

Di fatto, l’unione non andò affatto a buon fine. Nel 2000 Eminem beccò la moglie baciare un suo grande amico e, preso da uno scatto d’ira, lo minacciò con una pistola scarica. Sta di fatto che nel 2001 i due divorziarono.

Nel 2006 i due si riavvicinarono di nuovo e si sposarono una seconda volta, ma anche questo durò poco. Il secondo divorzio arrivò nel 2007 e fu, per ora, quello definitivo. Nel 2017, il rapper chiese scusa alla sua ex con il pezzo Bad Husband, ma per il momento non c’è stato alcun riavvicinamento.