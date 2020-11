Portare il cognome Berlinguer non deve essere una cosa da poco. Lo sa bene Bianca Berlinguer, nota giornalista con una fama non indifferente alle spalle. Ecco allora chi è anche la sorella della donna, Laura Berlinguer, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lei.

Biografia di Laura Berlinguer

Nonostante faccia parte di una famiglia molto conosciuta, Laura Berlinguer non è un personaggio che ama particolarmente mettersi in mostra. Si tratta di una dei figli del noto Enrico Berlinguer, politico conosciutissimo, e di Letizia Laurenti.

La sorella della donna non è niente di meno che Bianca Berlinguer, ma le due hanno anche un fratello di nome Marco Berlinguer. Le due donne hanno entrambe intrapreso la carriera della mamma, che era una nota giornalista di Mediaset. Mentre la sorella più grande è la presentatrice di Carta Bianca, la più piccola ha una propensione differente.

Carriera

Sappiamo, di fatto, che la donna è una giornalista politica. Più che giornalista sarebbe giusto descriverla come cronista, dato che si occupa della presentazione e divulgazione di avvenimenti di cronaca politica. Sappiamo, infatti, che la donna ha lavorato su molti e noti programmi di divulgazione.

La vediamo giornalista su Italia 1 Studio Aperto, ma anche su Tgcom24. Per questa seconda trasmissione, la donna fu scelta proprio dal direttore del programma Mario Giordano per ricoprire il suo ruolo. Insomma, il talento divulgativo e giornalistico possiamo affermare che sia sostanzialmente di famiglia.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, ci sono diverse informazioni. Sappiamo che la donna è accompagnata da diversi anni con il collega giornalista Luca Talese. Proprio il marito ha deciso di raccontare il loro primo incontro, dove sembra essere stata essenziale la collaborazione di Francesco Cossiga.

Di fatto, sappiamo che la coppia si è conosciuta proprio quando furono entrambi mandati in spedizione per convincere Francesco Cossiga a partecipare ad una trasmissione per Mediaset. Mentre pranzavano, il politico disse loro di doversi decisamente mettere insieme. Alla fine, dopo diversi scherzi, ecco che i due finirono insieme per davvero.