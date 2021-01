Chi è Loren Gray? Conosciamo meglio la Tiktoker che è già una Popstar

Loren Gray, dal successo su Tik Tok, dove conta una fan base di cinquanta milioni di follower, alla musica pop. Conosciamola meglio.

Loren Gray, chi è?

Loren Grey Beech nasce il 19 aprile del 2002 a Pottstown, in Pennsylvania. La sua storia sul social più seguito dai giovanissimi, inizia già nel 2015, quando Loren ha appena tredici anni e Tik Tok si chiama ancora Musical.ly.

La sua fama crescente e “le offerte di lavoro” portano la famiglia a decidere di trasferirsi a Los Angeles, per seguire meglio la carriera di Loren.

Nel giro di poco tempo diventa una vera e propria star, anche perché la Grey cura anche gli altri social, come YouTube, Instagram e Twitter, pubblicando sempre nuovi contenuti.

La Musica

Nel 2018, la Virgin Records la mette sotto contratto e Loren può realizzare il suo più grande sogno, che è quello di cantare. Ad oggi non ha pubblicato ancora il suo primo album, ma in questi due anni sono usciti ben otto singoli che hanno riscosso un notevole successo, sia in termine di vendite che di views.

Il boom è stato con il brano Queen che ha raccolto più di quindici milioni di visite, mentre gli altri videoclip si attestano sui due milioni ciascuno. Numeri importanti per una ragazza di neanche vent’anni, che ha tutto per diventare una popstar di livello. Voce, bellezza e una produzione alle spalle capace di sfornare hit da classifica.

Altri progetti

La carriera di Loren naturalmente non si ferma alla musica. Oltre infatti a collaborare con diversi brand, come le sue colleghe Charli D’Amelio e Addison Rae, è stata attrice per diversi videoclip di artisti musicali come in The Man di Taylor Swift e Malibù di Kim Petras.

Ha interpretato inoltre se stessa nella web serie Glow Up With Loren Gray. Recentemente Loren ha raccontato di aver subito abusi sessuali da parte di un ragazzo di cui si fidava, quando aveva tredici anni, spronando le ragazze che subiscono questo tipo di violenze a parlarne con i genitori e a denunciare, senza vergogna o paura.