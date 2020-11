Claudia Pandolfi è un'attrice molto conosciuta in Italia: ecco chi è il suo fidanzato, Marco De Angelis, e cosa si sa su di lui

Claudia Pandolfi è un’attrice molto conosciuta ed affermata in tutta Italia. Il suo volto è stato immagine di moltissimi personaggi. Questi l’hanno resa famosa in tutta la nazione. Ecco allora chi è Marco De Angelis, il suo fidanzato, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Biografia di Marco De Angelis

Marco De Angelis è nato l’8 ottobre ed ha, attualmente, circa 40 anni. Si tratta di un personaggio non molto conosciuto nel mondo dello spettacolo se non per la sua amata compagna, Claudia Pandolfi. Nonostante questo, la sua professione lo porta a stare costantemente all’interno dell’universo delle luci scintillanti.

Carriera

Per essere chiari, bisogna specificare che l’uomo di professione è un produttore cinematografico. L’uomo è infatti il responsabile della Dap De Angelis Group, una società di produzione. Di fatto, si tratta di un’azienda davvero molto importante, che si occupa di produrre in particolari molte fiction conosciute.

Oltre a queste, dove spesso vediamo come protagonista Claudia Pandolfi, ci sono anche diversi film conosciuti. Nel 2010 è uscito, per esempio, Tarda Estate con Antonio Di Trapani. Sicuramente, tra le produzioni più affermate c’è La Mossa del Pinguino con Federico Moccia, del 2014.

Per nominare anche altri film e produzioni molto noti, sicuramente si deve parlare della fiction Baby. Si tratta di una serie televisiva divulgata da Netflix che parla dello scandalo delle baby squillo dei Parioli, a Roma. Insomma, si tratta di un uomo molto affermato nel suo settore.

Vita privata

Scoprire qualcosa che non faccia parte della sua relazione con Claudia Pandolfi è davvero complesso. Innanzitutto perché si tratta di un personaggio di natura molto riservata. Basti pensare che non ha un account Instagram accessibile, ma che lo troviamo bloccato agli utenti non accettati da Marco De Angelis stesso.

Via: GossipIT

Sappiamo, però, che la sua storia con Claudia Pandolfi è ormai più che consolidata dagli anni. Sappiamo che i due si sono conosciuti nel 2014 e che, dopo aver intrapreso una relazione, nel 2016 hanno dato il benvenuto a loro figlio Tito De Angelis. Nello stesso anno, invece, si sono sposati a Barcellona in modo poco ufficiale: un prete per strada li ha visti così innamorati ed ha deciso di celebrare il rito.