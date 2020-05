Chi è Michelle Sander? Conosciamo meglio la madre natura di Ciao Darwin L'abbiamo vista a Ciao Darwin, nelle vesti di Madre Natura ha colpito tutti, ma sapevate che Michelle Sander è l'ex fidanzata di Niccolò Bettarini?

Si chiama Michelle Sander ed è stata la Madre Natura di una delle puntate di Ciao Darwin – Terre Desolate, il noto show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti: ma sapete chi è l’ex fidanzato? È proprio Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini

Michelly, così soprannominata, è una modella nata nel 1998 in Brasile, a San Paolo: con il suo corpo statuario sfila per moltissimi Brand, sul suo profilo Instagram conta 200 mila followers ed ora è fidanzata con Andrea Petagna, noto calciatore che ha giocato tra Atalanta e Spal

Con i suoi 174 centimetri è finita anche sulle copertine del famoso giornale Playboy, lei stessa si definisce estroversa ed orgogliosa. In Italia è conosciutissima anche per la sua precedente relazione: quella con Niccolò Bettarini

Chi è Niccolò Bettarini

Nato il 5 ottobre del 1998, il figlio della ormai ex coppia dello spettacolo, è sempre stato lontano dai riflettori: dopo aver compiuto 18 anni però di lui se ne è sentito molto parlare: il giovane è stato per un bel po’ al centro del gossip per colpa di un aggressione in discoteca

Ha studiato e si è diplomato in Inghilterra, ma dopo un infortunio al ginocchio la sua carriera ha subito una deviazione e rientrato nella madre patria ha deciso di seguire le orme della mamma puntando tutto sul mondo dello spettacolo

Molto conosciuto sui social il giovane ha ricevuto diverse proposte per la partecipazione ad alcuni reality, tra cui il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi, mamma e papà però sono stati contrari e per ora il giovane ha rinunciato

Le sue due relazioni più importanti e note risalgono appunto a Michelle Sander ma anche a Ginevra Lambruschi: dal 2018 è invece fidanzato con Carolina Schiavi, la tentatrice di Gianpaolo Quarta a Temptation Island

Attualmente è ancora al centro del gossip perché indagato per un mancato compenso al suo avvocato e successivamente per una denuncia per diffamazione verso lo stesso