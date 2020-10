Anna Foglietta è un personaggio molto conosciuto dal pubblico italiano. Infatti, si tratta di un’attrice molto apprezzata e conosciuta, con una fama molto grande alle spalle. Vediamo chi è suo marito, Paolo Sopranzetti, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Biografia di Paolo Sopranzetti

Paolo Sopranzetti è nato il 30 maggio del 1977 ed ha attualmente 43 anni. L’uomo è di fatto un personaggio estraneo al mondo dello spettacolo, anche se ha preso parte a molte apparizioni pubbliche al fianco della sua dolce metà, Anna Foglietta. Il resto di quello che si sa su di lui è deducibile attraverso il suo account social.

Infatti, l’uomo ha un profilo Instagram attivo dove conta poco più di 4mila followers. Qui, nella biografia del canale, scrive che è un Private Banker, ma anche un consulente finanziario. Tra le varie banche con le quali lavora vediamo: EFPA European Financial Advisor (EFA) e Finecobank spa. Insomma, due vite lavorative completamente differenti quelle di Anna Foglietta e di suo marito.

Vita privata

Tornando ai punti in comune tra i due, sicuramente il più grande è proprio il loro matrimonio. I due si sono conosciuti ai tempi del liceo, quando lei era follemente pazza di lui, ma era troppo timida per dichiararsi. La relazione è iniziata ufficialmente 16 anni dopo le scuole, quando lui l’ha cercata nuovamente su Facebook.

La frequentazione è stato un momento, per i due, breve, ma intenso. Lei non se l’era mai tolto dalla testa fin dai banchi di scuola. Alla fine, dopo che si sono sentiti per un po’ sui social, lei gli ha chiesto di uscire. Si sono sentiti per 2 mesi, per poi iniziare a fare coppia fissa. Infine, dopo 9 mesi insieme, lui le ha chiesto di sposarla.

Nel 2010 sono convolati a nozze, dopo tanti anni di fidanzamento. Da questa unione sono nati ben 3 figli. Il primo dei tre è venuto al mondo poco dopo le nozze, nel 2011, e si tratta di Lorenzo. Nel 2013, invece, è nata Nora e, infine, nel 2014 la dolce coppia ha dato il benvenuto a Giulio, l’ultimo componente della truppa. Attualmente, tutti insieme abitano a Roma.