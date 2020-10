Chi è Rosangela Cossidente? Conosciamo meglio la moglie di Roberto Speranza

View this post on Instagram

foto scattata alla festa di #ArticoloUno. Beh che dire 😍 . . . . . . . . . . #robertosperanza @robertosperanza79 #ministrodellasalute #ministrosalute #ministro #ministerodellasalute #governo #politica #parlamento #camera #senato #governoconte #contebis #conte #giuseppeconte #covid #coronavirus